ม.ศรีปทุม มีพิธีประสาทปริญญาบัตร 20 - 22 ธ.ค. แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ

วันที่ 20 - 22 ธ.ค.68 มีพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบหากไม่จำเป็น