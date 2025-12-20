xs
ทภ.2 ขุดรื้อทำลายซากอนุสาวรีย์ตาอม- ตลาดช่องอานม้า หลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมพื้นที่แนวรบได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจกองทัพภาคที่ 2 โพสต์ระบุว่า กองทัพภาคที่ 2 ขุดรื้อทำลายซาก อนุสาวรีย์ตาอม รวมถึง ตลาดช่องอานม้า จนราบเรียบ หลังจากฝ่ายไทยเข้าควบคุมพื้นที่แนวรบ ได้เด็ดขาด