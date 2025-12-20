เช้านี้คุณภาพอากาศในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน 16 จังหวัด

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ณ 07:00 น.สรุปดังนี้.ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม หนองคาย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และยโสธร
>ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 4.8 - 36.4 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 20.4 - 60.5 มคก./ลบ.ม.
>ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 22.1 - 45.0 มคก./ลบ.ม.
>ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 12.8 - 30.8 มคก./ลบ.ม.
>ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8.0 - 25.3 มคก./ลบ.ม.
>กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 31 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 25.4 - 57.8 มคก./ลบ.ม.