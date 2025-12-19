ดีเดย์ 5 ม.ค.69 สปส.เปิดระบบ SSO Core ยกระดับบริการดิจิทัล จบในแพลตฟอร์มเดียว

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เดินหน้าพัฒนาระบบบริการสู่ยุคดิจิทัล โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบให้นำระบบ SSO Core เปิดใช้งานวันที่ 5 มกราคม 2569 และเห็นชอบแผนปฏิบัติการสนับสนุนระบบ SSO Core และศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการให้บริการระบบ Web Application SSO Core เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความถูกต้องในการให้บริการแก่นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศ
การเปิดใช้งานระบบ SSO Core ถือเป็นก้าวสำคัญของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบงานสู่ระบบกลางที่ทันสมัย สามารถบูรณาการข้อมูลและกระบวนงานหลักของสำนักงานประกันสังคมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความคล่องตัว และรองรับการให้บริการดิจิทัลอย่างครบวงจร
พร้อมกันนี้ สำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อบริหารสถานการณ์และติดตามความพร้อมของระบบในทุกมิติ ทั้งด้านการให้บริการภายในสำนักงาน การเชื่อมโยงระบบงาน และการใช้งานจากภายนอกของนายจ้างและผู้ประกันตน โดยมีการตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น
ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันสังคม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานของวอร์รูม และรับฟังรายงานความพร้อมโดยตรง ซึ่งขณะนี้ระบบมีความพร้อมรองรับการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตามกำหนดการเปิดใช้งานในวันที่ 5 มกราคม 2569 โดยระบบ SSO Core จะช่วยยกระดับคุณภาพงานบริการให้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย มีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น