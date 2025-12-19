พาณิชย์ปล่อยแถวสายตรวจเฉพาะกิจ ตรวจหัวจ่ายน้ำมันทั่วประเทศ รับเทศกาลปีใหม่

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คุมเข้มการดูแลผู้บริโภคช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการปล่อยขบวนรถสายตรวจเฉพาะกิจออกตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของหัวจ่ายน้ำมันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า ลดภาระค่าครองชีพ และเสริมความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา โดยดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ควบคู่กับการส่งเสริมให้สถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการหัวจ่ายเชื้อเพลิงมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีสถานีเข้าร่วมแล้วกว่า 6,800 แห่ง คิดเป็นกว่าร้อยละ 85 ของสถานีแบรนด์หลักทั่วประเทศ
สำหรับแผนการตรวจสอบจะดำเนินระหว่างวันที่ 1–26 ธันวาคม 2568 ครอบคลุมไม่น้อยกว่า 2,000 สถานี หรือประมาณ 40,000 หัวจ่าย บนเส้นทางหลักและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หากพบการเอาเปรียบหรือการใช้หัวจ่ายที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย