ทล.เปิดทดลองใช้ 'มอเตอร์เวย์ M6' วิ่งฟรีช่วงปีใหม่ 26 ธ.ค.68-5 ม.ค.69

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ กรมทางหลวง (ทล.) เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) ช่วงบางปะอิน- นครราชสีมา ตลอดเส้นทาง 196 กิโลเมตร โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมผ่านทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ลดความแออัดของเส้นทางหลัก และแบ่งเบาภาระการจราจรสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 (รวม 11 วัน)
สำหรับทางหลวง M6 ช่วงบางปะอิน-ปากช่อง จะเปิดทดลองใช้แบบวิ่งทิศทางเดียว (One-way) โดยช่วงต้นเทศกาล 7 วัน ทิศขาออกกรุงเทพฯ เปิดให้สัญจรระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 เวลา 00.01 น.ถึงวันที่ 1 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. เท่านั้น ช่วงปลายเทศกาล 4 วัน ทิศขาเข้ากรุงเทพฯ เปิดให้สัญจรระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 06.00 น.ถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 24.00 น. เท่านั้น
ทั้งนี้ ช่วงบางปะอิน-ปากช่อง จะปิดการจราจรชั่วคราวในวันที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 00.01-06.00 น. เพื่อสลับทิศทางการเดินรถ ส่วนช่วงปากช่อง-นครราชสีมา เปิดให้สัญจรสองทิศทางตลอด 24 ชั่วโมง ตามปกติ
อย่างไรก็ตาม การเปิดทดลองให้บริการ M6 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ยังอนุญาตเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง โดยประชาชนสามารถเข้า-ออกมอเตอร์เวย์ M6 ได้ 7 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และ ด่านขามทะเลสอ
นายสิริพงศ์ ย้ำว่า รัฐบาลต้องการให้คนไทยเดินทางอย่างมีความสุข ปลอดภัย และอุ่นใจ มีรัฐอยู่เคียงข้างตลอดทุกเส้นทาง เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยที่รัฐบาล โดยกระทรวงคมนาคมตั้งใจดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 อย่างมีความสุขและปลอดภัย