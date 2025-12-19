"เทวัญ" ขนลูกพรรคชาติพัฒนาเสริมทัพเพื่อไทยสู้เลือกตั้งโคราช

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค โพสต์ภาพจับมือกับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) ในเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า ได้พบและหารือกับนายเทวัญ เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองหลังการยุบสภาฯ และการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง โดยการพูดคุยเป็นไปด้วยดีภายใต้บริบทการเมืองที่มีการแข่งขันเข้มข้น และต้องการพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ โดยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการนัดหมายเพื่อให้บุคลากรและทีมงานของพรรคชาติพัฒนาที่มีความพร้อม เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ และพิจารณาลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าทีมงานชุดนี้จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรค โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญ และส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หลังจากพรรคชาติพัฒนาประกาศไม่ส่งผู้สมัครในนามพรรคเดิม ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้วว่า ทีมงานจากนครราชสีมาจะมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย โดยจะลงสมัครในพื้นที่เขต 1, 2 และ 3 ของจังหวัดนครราชสีมา