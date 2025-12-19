xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย +2.12 จุด มูลค่าซื้อขาย 34,064.09 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับขึ้นเล็กน้อย 2.12 จุด หรือ +0.17% ที่ระดับ 1,252.19 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 34,064.09 ล้านบาท