ราคาทองวันนี้ปรับ 5 ครั้ง [+50] รูปพรรณขายออก 65,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ วันนี้ (19 ธ.ค.) มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยปรับขึ้นสุทธิ 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 64,350 บาท ขายออกบาทละ 64,450 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 63,065.60 บาท ขายออกบาทละ 65,250 บาท