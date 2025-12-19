นายกฯ ยินดี-ชื่นชมนักกีฬาทุกคนสร้างชื่อเสียง ยกย่องความมุ่งมั่น อดทน มีวินัย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬา Short Track Speed Skating ในมหกรรมกีฬา Southeast Asian Games ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ นายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ผศ.สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ให้การต้อนรับ
อกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาในหลายประเภทการแข่งขัน อาทิ รายการ Women และ Men 1500 เมตร, 500 เมตร รวมถึงประเภท Relay ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกับนักกีฬาและคณะผู้จัดงานเป็นที่ระลึก
นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน พร้อมชื่นชมความมุ่งมั่น ความมีวินัย และความทุ่มเทของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยระบุว่า กีฬา Short Track Speed Skating เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งความเร็ว ความแม่นยำ และความอดทน ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของจิตวิญญาณนักกีฬาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี
"กีฬาไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อชัยชนะเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างมิตรภาพ ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมขอบคุณคณะผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ที่มีส่วนสำคัญทำให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์"