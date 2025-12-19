เพื่อไทยเตรียมเปิดตัวผู้สมัคร สส. 400 เขต สัปดาห์หน้า

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะที่กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความพร้อมการเลือกตั้งในส่วนของพื้นที่ กทม. ว่า พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย ต่างส่งคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งทุกพรรคถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว หากถามว่าใครดีที่สุด คงตอบไม่ได้ เพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับการมุ่งมั่น ทำให้ประชาชนรู้สึกเข้าใจนโยบายของพรรค และความมุ่งมั่นของผู้สมัคร
ขณะที่พรรคประชาชน ถือเป็นพรรคที่มีกระแส มีความกังวลหรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา พรรคประชาชนได้ สส. กทม. 32 เขต จาก 33 เขต ถือเป็นพรรคที่น่ากลัวในการทำกระแส และเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม พรรคเพื่อไทย ในฐานะเป็นผู้ท้าชิง ก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุด แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับประชาชนที่เป็นผู้เลือก
ส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เข้ามาทำหน้าที่ จะแบ่งคะแนนได้หรือไม่ ขณะนี้ยังประเมินลำบาก ต้องรอใกล้วันเลือกตั้งกว่านี้ ซึ่งเดิมพรรคประชาธิปัตย์เคยครองพื้นที่ กทม. มาก่อน และการที่นายอภิสิทธิ์ กลับมา ก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นพรรคที่น่ากลัว
เมื่อถามว่า ตั้งเป้าที่นั่งพื้นที่ กทม. ไว้อย่างไร นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ยังไม่สามารถตอบได้ แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด
นายพงศ์กวิน กล่าวด้วยว่า สำหรับวางยุทธศาสตร์สู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่ กทม. คงทำเหมือนที่เคยทำมาก่อน เพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับการทำพื้นที่ ซึ่ง สส. พรรคเพื่อไทยขึ้นชื่ออยู่แล้วในการเข้าถึงประชาชน พร้อมย้ำว่า จะทำให้ดีที่สุดดี ส่วนการสร้างกระแสก็มีหลายส่วนเข้ามาผสมผสานกัน
นายพงศ์กวิน ย้ำว่า ขณะนี้ผู้สมัครมีความพร้อมทั้งหมดแล้ว และวันนี้จะมีการมายื่นเจตจำนงในการลงสมัค สส. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคุณสมบัติ คาดว่า ม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะทุกคนทราบแล้วว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร รวมถึงเราได้สกรีนเบื้องต้นไปแล้ว โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครทั้ง 400 เขตอีกครั้ง