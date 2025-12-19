ศรชล.ย้ำ! ห้ามบินโดรนใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ขอความร่วมมือประชาชน ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือ และผู้ประกอบกิจกรรมทางทะเล ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยห้ามบังคับหรือบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เหนือหรือเข้าใกล้บริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย รวมถึงห้ามนำเรือเข้าใกล้ ผูกทุ่นหรือจอดในระยะไม่ต่ำกว่า 500 เมตรจากแท่นขุดเจาะ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ความปลอดภัยทางทะเลและผลประโยชน์ของประเทศ จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับบินเข้าใกล้พื้นที่แท่นขุดเจาะ
ขณะเดียวกัน ขอให้เรือสัญชาติไทยเพิ่มความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่เดินเรือที่กำหนดไว้ตามแผนที่หมายเลข 045 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ การประกอบอาชีพ การใช้ประโยชน์จากทะเล ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย
พร้อมกันนี้ ขอให้เฝ้าระวังความเสี่ยงจากการใช้อาวุธโจมตีในทะเลโดยไม่เลือกเป้าหมาย การใช้อากาศยานไร้คนขับ รวมถึงการรบกวนหรือปลอมแปลงสัญญาณนำร่อง ทั้งการจงใจส่งสัญญาณเท็จ (Spoofing) และการรบกวนสัญญาณระบุตำแหน่ง (Jamming) ตลอดจนความพยายาม ลักลอบลำเลียงหรือส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ยุทธภัณฑ์ หรือสิ่งของที่อาจถูกนำไปใช้เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางทะเลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประเทศ
ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมและกำกับการปฏิบัติในทะเล โดยเฉพาะการดำเนินการต่อเรือไทยและผู้ประกอบการไทยที่ใช้เรือไทยหรือเรือจดทะเบียนสัญชาติอื่นในการลำเลียงหรือส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง หรือสินค้ายุทธปัจจัยไปยังฝ่ายกัมพูชาทางทะเล เพื่อเป็นการ ลดทอนและจำกัดศักยภาพ รวมถึงขีดความสามารถของฝ่ายกัมพูชาในการคุกคามต่อประเทศไทย
หากพบเห็นการฝ่าฝืนมาตรการ หรือพบเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทางทะเล ขอให้แจ้ง สายด่วน ศรชล. 1465 หรือ 02 888 1465 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตามข้อมูลสถานการณ์จาก ศรชล. และหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด
ศรชล. ยืนยันว่า ขณะนี้มีความพร้อมในการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทางทะเล เพื่อรองรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา และควบคุมดูแลพื้นที่อ่าวไทยให้มีความมั่นคง ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่ง พร้อมปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างเต็มขีดความสามารถ