"อนุทิน" เลี่ยงตอบ "ศุภจี" รับเป็นแคนดิเดตนายกฯ หรือไม่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมยุทธศาสตร์ของพรรคฯ ว่า มีการถกแถลงเรื่องนโยบาย โดยให้ผู้สมัครและสมาชิกพรรคหารือกัน เพื่อนำเสนอนโยบาย ซึ่งนโยบายไหนดี ก็สนับสนุน ส่วนนโยบายไหนที่ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ก็ถอนออกไป ถือว่าเป็นการหารือตามขั้นตอน เพราะยังมีเวลา
เมื่อถามว่า สามารถเปิดเผยนโยบายที่จะใช้หาเสียงได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า รอให้สมบูรณ์ออกจากเตาอบมาให้สวยๆ ทีเดียวดีกว่า ซึ่งธีมหลักๆ 4 ด้าน คือ เน้นความมั่นคง เรื่องเศรษฐกิจ ความมั่นคงของชาติ ความมั่นคงของคุณภาพชีวิต และความมั่นคงของเทคโนโลยี แต่จะยังมีส่วนประกอบอื่น ซึ่งเรื่อง MOU 43-44 ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่ง
เมื่อถามว่า นโยบายเศรษฐกิจที่เคยทำไว้ดีแล้ว เช่น โครงการคนละครึ่งพลัส จะนำมาสานต่อหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่างที่บอกว่าเป็นส่วนประกอบ ที่อยู่ในด้านความมั่นคงเรื่องเศรษฐกิจ การหมุนเวียนของเม็ดเงินที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นความมั่นคงของสังคม
เมื่อถามว่า นายเอกนิติ นิติฑันประภาศ และ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้ตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยแล้วหรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ยังคุยกันอยู่ ต้องให้คนที่เราได้ทาบทางได้พิจารณาและปรึกษาหารือก่อน แต่ยืนยันว่าทุกคนที่ทำงานร่วมกันอยู่ในรัฐบาลช่วงนี้ ก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันต่อไป ในส่วนที่แต่ละท่านมีความถนัด
เมื่อถามย้ำว่า นางศุภจี ตอบรับหรือยัง นายอนุทิน ย้ำว่า ทุกคนตอบรับช่วยงานพรรคภูมิใจไทย เราได้ทุกคนที่ทำงานมาอยู่ในทีม ซึ่งความจริงแล้วรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคเป็นคนหนึ่งแล้ว ซึ่งในอดีตคิดว่าคนเดียวเพียงพอ แต่บริบททางการเมืองหากเกิดอุบัติเหตุ บางพรรคก็หมดบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้น สิ่งที่เราเน้นคือเน้นคนทำงาน ส่วนคนที่จะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็มีไว้เผื่อเหลือเผื่อขาด พร้อมย้ำว่า คนที่สำคัญที่สุดคือคนทำงาน หัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็หนีไม่พ้น นางศุภจี และ นายเอกนิติ ซึ่งจะมีการแยกเป็นสาขา โดยนางศุภจี จะรับผิดชอบดูแลเศรษฐกิจในภาคพาณิชย์ อุตสาหกรรม นายเอกนิติ จะดูเรื่องการเงินการคลัง และเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการควบคุมวินัยทางการเงินการคลังและการใช้งบประมาณ
ส่วนนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็ดำเนินการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และใช้การทูตสร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า หากนางศุภจี ไม่ตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จะเชิญมาเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ได้ตอบไปหมดแล้ว
ส่วนหากไม่ตอบรับ จะเป็นนายสีหศักดิ์ หรือไม่ นายอนุทินย้ำว่า ได้ตอบไปแล้วว่าเรามีบุคลากรเหล่านี้อยู่ในคณะทำงาน หากพรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน สามารถกลับมาบริหารราชการแผ่นดินหลังการเลือกตั้งได้ ก็ยังคงเห็นหน้าคนเหล่านี้อยู่ในรัฐบาล
เมื่อถามว่าจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่ นายอนุทิน ตอบกลับว่าบางอย่างก็เป็นเรื่องของพรรค