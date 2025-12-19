กกล.บูรพาบุกค้นบ้านชาวกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจาน พบหลักฐานเอี่ยวสแกมเมอร์

กองกำลังบูรพา บุกค้นบ้านที่ชาวกัมพูชาเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจาน และหลบหนีไปหลังจากเหตุการปะทะ โดยสภาพบ้านหลายหลังถูกดัดแปลงเป็นที่ทำงานมีการเชื่อมต่อการสื่อสารคล้ายขบวนการคอลเซ็นเตอร์ จากการตรวจสอบในเบื้องต้น ตรวจพบสิ่งของจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าทั้งหมู่บ้านหนองจานจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ มีรายการที่สำคัญประกอบด้วย โทรศัพท์ 19 เครื่อง โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง สมุดบันทึก 4 เล่ม สมุดบัญชีธนาคาร 63 เล่ม ซึ่งเป็นชื่อของชาวไทย บัตรประชาชนคนไทย 3 ใบ คาดว่านำไปใช้เปิดบัญชีม้า นอกจากนี้ ยังตรวจยึดบัตร ATM ได้อีก 10 ใบ
ทั้งนี้ ได้นำหลักฐานดังกล่าวส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมจากหลักฐานที่ยึดได้ เพื่อนำไปสู่การขยายผลหาเครือข่ายที่เชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของไทย