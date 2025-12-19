ออสเตรเลียเตรียมซื้อคืนอาวุธปืนครั้งใหญ่ หลังเกิดเหตุกราดยิงบนชายหาดบอนได

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ว่า นายกรัฐมนตรีแอนโธนี อัลบาเนซี ผู้นำออสเตรเลีย กล่าวว่า ออสเตรเลียจะใช้โครงการซื้อคืนอาวุธปืนครั้งใหญ่ เพื่อขจัดปืนออกจากท้องถนน ขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนว่ายน้ำในทะเล เพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่ชายหาดบอนได
ทั้งนี้ นายซาจิด อักราม และนายนาวีด อักราม บุตรชาย ถูกกล่าวหาว่าเปิดฉากยิงใส่ฝูงชนชาวยิว ที่รวมตัวกับบนชายหาดบอนได ในเมืองซิดนีย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย และถือเป็นหนึ่งในเหตุกราดยิงครั้งเลวร้ายที่สุดของออสเตรเลีย
ทั้งนี้ นายซาจิด อักราม และนายนาวีด อักราม บุตรชาย ถูกกล่าวหาว่าเปิดฉากยิงใส่ฝูงชนชาวยิว ที่รวมตัวกับบนชายหาดบอนได ในเมืองซิดนีย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 15 ราย และถือเป็นหนึ่งในเหตุกราดยิงครั้งเลวร้ายที่สุดของออสเตรเลีย