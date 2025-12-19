ทย.ทุ่มกว่า 42 ล.ออกแบบโครงการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดสนามบินพัทลุง

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2569-2570 จำนวน 42,692,600 ล้านบาท ในการศึกษา และออกแบบโครงการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ รวมทั้งศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพิ่มเติม โครงการท่าอากาศยานพัทลุง หลังจากผลศึกษาโครงการมีความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง (Feasibility Study : FS) แล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2564 และรายงานกระทรวงคมนาคมแล้วเมื่อปี 2565 จึงได้ศึกษาออกแบบต่อ
ทั้งนี้ ผลการศึกษาระบุว่า ในระยะเริ่มต้นของการเปิดบริการจะมีผู้โดยสารประมาณ 214,129 คนต่อปี และมีเที่ยวบินประมาณ 1,400 เที่ยวบินต่อปี
