ทหารไทย-กัมพูชาปะทะเดือดแนวรบปราสาทตาควาย-เนิน 350 ต่อเนื่อง

สถานการณ์การปะทะกันบริเวณแนวรบปราสาทตาควายและเนิน 350 ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์ ยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อชิงพื้นที่เนิน 350 ซึ่งเป็นจุดสูงข่มและจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบ โดยตลอดช่วงคืน กองกำลังทหารไทยได้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สลับกับการยิงปืนใหญ่เพื่อสกัดแนวรบ หลังทหารกัมพูชาพยายามนำกำลังเสริมกว่า 160 นาย เข้ามาในพื้นที่ ก่อนการปะทะจะชะลอลง เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของคืนวันที่ 18 ธันวาคม ที่่ผ่านมา
จากนั้นเวลา 06.00 น. วันนี้ (19 ธ.ค.) การปะทะบริเวณแนวรบปราสาทตาควายและเนิน 350 ได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้ง หลังทหารกัมพูชายังคงพยายามนำกำลังเข้าเสริมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการปะทะกับทหารไทยที่เร่งเข้าควบคุมพื้นที่ให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ทั้งนี้ ทหารกัมพูชาใช้วิธีการหน่วงเวลาและซุ่มโจมตี เพื่อสกัดกั้นการรุกคืบของทหารไทย ขณะที่ ฝ่ายไทยได้ใช้การยิงปืนใหญ่เพื่อสกัดแนวรบ รวมถึงตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงและกำลังบำรุงของฝ่ายกัมพูชา โดยมีเสียงปืนใหญ่ดังเป็นระยะตั้งแต่ช่วงเช้า
อย่างไรก็ตาม พบว่าการยิงปืนใหญ่และจรวดบีเอ็ม-21 จากฝั่งกัมพูชาในช่วงเช้าวันนี้ มีน้อยมาก หรือแทบไม่ได้ยิน
จากนั้นเวลา 06.00 น. วันนี้ (19 ธ.ค.) การปะทะบริเวณแนวรบปราสาทตาควายและเนิน 350 ได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้ง หลังทหารกัมพูชายังคงพยายามนำกำลังเข้าเสริมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการปะทะกับทหารไทยที่เร่งเข้าควบคุมพื้นที่ให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ
ทั้งนี้ ทหารกัมพูชาใช้วิธีการหน่วงเวลาและซุ่มโจมตี เพื่อสกัดกั้นการรุกคืบของทหารไทย ขณะที่ ฝ่ายไทยได้ใช้การยิงปืนใหญ่เพื่อสกัดแนวรบ รวมถึงตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงและกำลังบำรุงของฝ่ายกัมพูชา โดยมีเสียงปืนใหญ่ดังเป็นระยะตั้งแต่ช่วงเช้า
อย่างไรก็ตาม พบว่าการยิงปืนใหญ่และจรวดบีเอ็ม-21 จากฝั่งกัมพูชาในช่วงเช้าวันนี้ มีน้อยมาก หรือแทบไม่ได้ยิน