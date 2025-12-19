xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +3.58 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 15,290.89 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (19 ธ.ค.) ดัชนี set Index ปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,253.65 จุด ปรับขึ้น 3.58 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.29 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 15,290.89 ล้านบาท