รมว.กต.ย้ำท่าทีไทยในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หารือทางโทรศัพท์กับ นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ไทย - กัมพูชา ซึ่งเป็นการสานต่อจากการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างกันก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ย้ำท่าทีไทย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของไทย รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2568 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งรัฐมนตรีฯ สหรัฐฯ รับทราบและแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุน โดยทั้งสองฝ่ายจะติดต่อหารือกันต่อไป
