ผบก.ภ.จว.นครพนม ปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันฯ อาชญากรรมช่วงคริสต์มาส-ปีใหม่

พล.ต.ต.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงวันคริสต์มาส และวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 ที่ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี พ.ต.อ.อิทธิศักดิ์ สัจจทวีวสิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม หน่วยตำรวจในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ
การปล่อยแถวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันคริสต์มาสและวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยจะดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจค้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว
การปล่อยแถวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันคริสต์มาสและวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยจะดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อตรวจค้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว