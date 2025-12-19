สศก.คาดแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2569 ขยายตัว 2.0-3.0%

นายพีรพันธ์ คอทอง รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า เรื่องการเจราภาษีการสหรัฐอเมริกายังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เกษตรกรบ้านเราต้องเตรียมตัว คือเรื่องสินค้าการเกษตร ที่ต้องแข็งขัน คือต้องบริหารต้นทุนให้สามารถขายในราคาที่ผู้บริโภคพึ่งพอใจเท่าเดิมให้ได้ รวมทั้งการปรับคุณภาพ ถึงแม้จะโดนกำแพงภาษีที่ปรับขึ้นมาก ถึงจะสามารถสู้ในตลาดได้
ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2569 คาดว่า จะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.0 - 3.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นโยบายภาครัฐที่ต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวและความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นจากประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (วาตภัย ภัยแล้ง อุทกภัย) เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว มาตรการกีดกันทางการค้า นโยบายภาษีของสหรัฐฯ และความขัดแย้งระหว่างประเทศ
