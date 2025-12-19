สหรัฐฯ พบคนร้ายกลายเป็นศพแล้ว หลังก่อเหตุกราดยิงนักศึกษา ม.บราวน์

นายออสการ์ เปเรซ หัวหน้าตำรวจเมืองโพรวิเดนซ์ รัฐโรดไอส์แลนด์ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตำรวจพบศพของนายคลาวดิโอ เนเวซ วาเลนเต อายุ 48 ปี อดีตนักศึกษา ชาวโปรตุเกส เสียชีวิตอยู่ในโกดังสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองซาเล็ม รัฐนิวแฮมเชียร์ ซึ่งมีรูปพรรณตรงกับคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงนักศึกษาที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบราวน์ในเมืองโพรวิเดนซ์ รัฐโรดไอส์แลนด์ เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา จนทำให้มีนักศึกษาเสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 9 คนแล้ว เกิดการล็อกดาวน์มหาวิทยาลัยและตำรวจได้ติดตามไล่มาตลอด 6 วัน คาดว่า คนร้ายใช้ปืนยิงตัวตายเมื่อค่ำวานนี้ (18 ธ.ค.) ตรงกับเช้าวันนี้ (19 ธ.ค.) ตามเวลาประเทศไทย โดยตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อทราบเหตุจูงใจของคนร้าย
นายเปเรซ ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและนักศึกษาที่บาดเจ็บ และชื่นชมการทำงานของตำรวจที่สามารถสอบสวนโดยปะติดปะต่อหลักฐานต่างๆเช่น กล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดถึงเบาะแสจากพลเมืองดี กระทั่งทราบลักษณะรูปพรรณของคนร้ายและรถที่คนร้ายเช่า ซึ่งต่อมา ตำรวจได้ติดตามไปยังบริษัทที่ให้บริการเช่ารถแห่งหนึ่งในรัฐแมสซาชูเซตส์ กระทั่งทราบชื่อของคนร้ายซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ก่อนหน้านี้ FBI ได้เผยแพร่ภาพจากล้องวงจรปิดของคนร้ายซึ่งสวมหน้ากากและเดินสำรวจพื้นที่ก่อนก่อเหตุ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับคนร้าย เพื่อช่วยให้ตำรวจสามารถคลี่คลายคดีโดยเร็ว
