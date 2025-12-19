ข่าวปลอม อย่าแชร์! ก.ล.ต.เปิดเว็บฯ ใหม่ให้บริการนักลงทุนโดยเฉพาะ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ก.ล.ต.เปิดเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้บริการนักลงทุนโดยเฉพาะนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนว่า ให้ระวังเว็บไซต์ปลอมลวงให้ลงทุน ซึ่งจากการตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าว พบว่า เว็บไซต์นี้ไม่ได้ถูกกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต.ทั้งสิ้น เป็นการแอบอ้างนำชื่อไปใช้สร้างความน่าเชื่อถือโดยไม่ได้รับอนุญาต
