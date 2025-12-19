รองนายก อบจ.กำแพงเพชรร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน อบจ.คัพ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

นายสุเทพ นาคนาม และนายณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำขณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสระดับประเทศ (อบจ.คัพ ครั้งที่ 1) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติ โดยได้รับเกียรติจาก นายอัครา พรหมเผ่า รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ นายวัฒนา ช่างเหลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และรายงานสรุปผลการแข่งขันฯ ขณะที่ นายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ และ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีแก่ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมทั้งเป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันทรงคุณค่า
