หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +0.80 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 5,445.63 ล.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (19 ธ.ค.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดที่ระดับ 1,250.87 จุด ปรับขึ้น 0.80 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.06 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 5,445.63 ล้านบาท