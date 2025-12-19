xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 10 โมงเช้า ไม่มีฝน อุณหภูมิ 28 องศาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. พื้นที่ กทม. ไม่พบกลุ่มฝน อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 60 เปอร์เซ็นต์