"ธนกร" เชื่อพรรคภูมิใจไทยวันนี้ เติบโตขึ้น เลือกตั้งครั้งใหญ่ ปชช.ไว้วางใจแน่นอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ ว่า วันนี้ (19 ธ.ค.) พรรคภูมิใจไทยมีบุคคลที่มีชื่อเสียง ทั้งนักการเมืองที่เป็น สส.ปัจจุบัน อดีต สส. และนักการเมืองท้องถิ่นในหลายจังหวัด สนใจที่จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า พรรคภูมิใจไทยวันนี้เติบโตขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จึงดึงดูดให้บุคคลที่มีคุณภาพมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยเน้นการผสมผสานนักการเมืองที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพ กับนักการเมืองที่มีแนวความคิดใหม่ เป็นคนรุ่นใหม่ ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ดังนั้น เชื่อว่าพรรคจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างแน่นอน