อิสราเอลประกาศข้อตกลงก๊าซธรรมชาติกับอียิปต์ มูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ประกาศข้อตกลงก๊าซธรรมชาติมูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับอียิปต์ ซึ่งทางการอียิปต์ยืนยันว่า ข้อตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องการเมือง
นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอล กล่าวแถลงข้อตกลงทางโทรทัศน์ ยกย่องว่าเป็นข้อตกลงก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ที่จะช่วยเสริมสร้างสถานะในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานระดับภูมิภาค และกระตุ้นให้บริษัทอื่นๆ เข้ามาลงทุนในการสำรวจก๊าซในน่านน้ำเศรษฐกิจของอิสราเอล
