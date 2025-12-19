xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,150 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 09:04 น. (ครั้งที่ 1) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 64,350.00 บาท รับซื้อ 64,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 65,150.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 62,959.48 บาท