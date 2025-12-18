รองผู้ว่าฯ กทม.ตรวจคัดแยกขยะงานกาชาด รวม 7 วัน มีปริมาณสะสมกว่า 1.5 แสน กก.

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการขยะในงานกาชาด ประจำปี 2568 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคัดแยกขยะประจำจุดต่าง ๆ โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล ที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการบริหารจัดการขยะในงานกาชาด ประจำปี 2568 ดูแลรักษาความสะอาดและการจัดการขยะร่วมกับสำนักงานเขต รวมถึงมีทีมบริหารจัดการขยะของงานกาชาด ร่วมปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตั้งวางถังขยะแยกประเภท จำนวน 44 จุด ครอบคลุมทั่วพื้นที่การจัดงาน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปฏิบัติงานประจำจุด จุดละ 2 คน ตามรอบเวลาเช้าและเวลาบ่าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกประเภท รวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ตามแนวทาง “ไม่เทรวม” โดยคัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป เก็บรวบรวมนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ขยะรีไซเคิล นำไปบริจาคแปลงเป็นมูลค่ามอบให้สภากาชาดไทย และขยะเศษอาหาร นำไปปุ๋ยหมักอินทรีย์ บางส่วนส่งต่อเกษตรกรเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์
จากการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11-17 ธันวาคม 2568 มีปริมาณขยะสะสมรวมทั้งสิ้น 157,147.6 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น ขยะทั่วไป 20,559.7 กิโลกรัม คิดเป็น 91.6 เปอร์เซ็นต์ ขยะรีไซเคิล 465.39 กิโลกรัม คิดเป็น 2.1 เปอร์เซ็นต์ และขยะเศษอาหาร 1,424.6 กิโลกรัม คิดเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์ โดยขยะที่แยกประเภทแล้ว กทม. จะนำไปใช้ประโยชน์และจัดการอย่างถูกวิธี
