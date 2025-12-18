ตร.เดินหน้าเชิงรุกตรวจจับสารเสพติด ยกระดับการท่องเที่ยว พบรายที่ 676 ที่เมืองกาญจน์

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ภายใต้การนำของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแนวคิด ความสะดวก – ความปลอดภัย – ความเป็นธรรม ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงจรการท่องเที่ยวทุกมิติ ควบคู่กับการนำ เทคโนโลยี AI มาใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วง High Season โดยผลการดำเนินงานเชิงรุก จากการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานสถานประกอบการในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 24 สถานประกอบการ จำนวน 295 คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ทุกสถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความตื่นตัวและความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด
อย่างไรก็ตาม กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้นำระบบ กล้องอัจฉริยะ (AI) มาใช้ตรวจจับและแจ้งเตือนบุคคลตามหมายจับในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ โดยระบบ AI ตรวจพบและแจ้งเตือนบุคคลตามหมายจับบริเวณ สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สามารถจับกุมได้ทันที นับเป็น รายที่ 676 ของประเทศ สะท้อนถึงประสิทธิภาพและคุณภาพของเทคโนโลยี AI ของ บช.ทท. แจ้งเบาะแสได้ตลอด 24 ชม. ตำรวจท่องเที่ยวขอความร่วมมือจากประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ หากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว หรือการกระทำผิดกฎหมาย สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155เพื่อร่วมกันสร้าง ชุมชนท่องเที่ยวที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม ยกระดับความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานนานาชาติอย่างยั่งยืน
