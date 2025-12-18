xs
F-16 ทิ้งบอมบ์ใส่ฐานปฏิบัติการ-คลังอาวุธกัมพูชา ใกล้ภูเขากงวาสำเร็จ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:

วันนี้ (18 ธ.ค.) เวลา 15.18 น. เครื่องบินรบ F-16 ของไทยปฏิบัติการทิ้งระเบิดใส่ตำแหน่งฐานปฏิบัติการทางทหาร และคลังอาวุธของกัมพูชา ใกล้กับภูเขากงวา ลึกเข้าไปในอำเภอศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจีย (บันทายมีชัย) ของกัมพูชา ได้สำเร็จ