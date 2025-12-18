รทสช.จัดอบรมว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ลั่นยึดมั่นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสำคัญ

วันนี้ (18 ธ.ค.) พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) นำโดย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ บางส่วนจากทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพของผู้สมัคร ในการลงสนามสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
นายพีระพันธุ์ กล่าวถึงจุดยืนของพรรคว่า พรรคมีแกนสำคัญที่สุดคือการยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ว่านโยบายของพรรคจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ประเทศเพียงใด อุดมการณ์ในการปกป้องสถาบันหลักจะยังคงสอดแทรกอยู่ในทุกภารกิจเสมอ และอีกหัวใจสำคัญในการทำงานของพรรคคือแนวคิดสู้ให้ทุกปัญหา พึ่งพาได้ทุกเรื่อง เพราะสิ่งที่ประชาชนคาดหวังมากที่สุดคือการมีคนที่พร้อมแก้ไขปัญหาและพยายามเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจัง และพรรคต้องการคนที่เข้ามาทำงาน ไม่ใช่มาเล่นการเมือง พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติด้วยความเด็ดขาด เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับพลิกโฉมประเทศ
