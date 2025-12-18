ตักเตือน! รร.วัดมหาชัยวนาราม รอบ 2 หลังไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพอาหารกลางวัน นร.

นายชยกร แก้วมณี นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล , เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอนครศรีธรรมราช ทำการสุ่มตรวจรอบ 2 อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สังกัด สพฐ. หมู่ 7 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีตัวแทนครูและแม่ครัว โรงเรียนดังกล่าวมาต้อนรับ นำตรวจกระบวนการผลิตอาหารกลางวันนักเรียน ภายในห้องครัวหลังโรงเรียน หลังจากมีการสุ่มเข้าตรวจกระบวนการผลิตอาหารกลางวันถึงในครัวของโรงเรียนรอบแรกมาแล้ว เมื่อ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผลการตรวจรอบแรกกระบวนการผลิตอาหารไม่ผ่านการตรวจ และมีการสั่งให้โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน เพื่อให้อาหารกลางวันถูกสุขลักษณะของสาธารณสุข ซึ่งผลการตรวจรอบแรก และ 2 ในวันนี้ พบว่า ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุขจังหวัด แม้ว่าโรงเรียนจะพยายามแก้ไขปรับปรุงไปบางส่วนแล้วก็ตาม ซึ่งเทศบาลตำบลท่างิ้ว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ มีการกล่าวตักเตือนอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 2 ให้ไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอาหารกลางวันเนักเรียนโรงเรียน ให้ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อนักเรียน
