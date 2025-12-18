xs
หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ ร่วง 6.78 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 40,166.85 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (18 ธ.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,250.07 จุด ลดลง 6.78 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.54 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 40,166.85 ล้านบาท