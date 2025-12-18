พรรคเพื่อไทยพร้อมรับ สส.ชาติพัฒนา หลังให้อิสระย้ายซบพรรคอื่น ไม่ส่งสู้ศึกเลือกตั้ง

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคชาติพัฒนามีมติไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง แต่ให้อิสระ สส.ของพรรคในการย้ายไปอยู่พรรคอื่นได้ มีการติดต่อมาที่พรรคเพื่อไทยบ้างหรือไม่ ว่า ไม่ได้ห่างกันอยู่แล้ว มีการพูดคุยกันตั้งแต่ตอนร่วมรัฐบาล มีการหารือกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างพรรคมีความใกล้ชิดกัน ต้องให้เกียรติพรรคชาติพัฒนาเรื่องการพิจารณาดำเนินกิจการของพรรค เมื่อมีข้อสรุปออกมา พรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะพูดคุย ซึ่งต้องมาหารือกันอีกครั้ง โดยให้ผู้ใหญ่ของทั้ง 2 พรรคได้พูดคุยให้เกิดความชัดเจน