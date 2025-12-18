ไต้หวันบริจาคเงินกาชาดสงขลาช่วยฟื้นฟู-เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยราว 1.57 ล.

รัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ของประเทศไทย และการฟื้นฟูเยียวยาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะได้บริจาคเงินให้แก่ชมรมผู้ประกอบการค้าไต้หวันภาคใต้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจกับนักธุรกิจชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลที่ได้รับผลกระทบแล้ว เมื่อวานนี้ (17 ธ.ค.) นายปีเตอร์ หลัน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สำนักงานฯ) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไต้หวันให้เดินทางไปยังภาคใต้ของไทยอีกครั้ง เพื่อมอบเงินสงเคราะห์จำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.57 ล้านบาท) ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เงินบริจาคนี้จะนำไปใช้ช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ทำการฟื้นฟูเยียวยาหลังอุทกภัย เพื่อช่วยให้ทุกคนกลับคืนสู่ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด