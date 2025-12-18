กรมทางหลวงเปิดการจราจร ถ.เทพรัตนแล้ว หลังเคลียร์พื้นที่รถบรรทุกเกี่ยวสะพานร่วง

กรมทางหลวง เปิดการจราจรถนนเทพรัตนแล้ว หลังเคลียร์พื้นที่อุบัติเหตุ ทล.34 กม.34+500 เรียบร้อย โดยรถบรรทุกเฉี่ยวชนคานสะพานลอยร่วงหล่นขวางผิวจราจรเมื่อช่วงเช้า หลังจากคณะเจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้นำเครื่องจักรหนัก ดำเนินการยกคานสะพานลอยออกจากพื้นที่ผิวจราจรแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดผิวทางและเก็บเศษวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งกีดขวางทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
ทั้งนี้ ได้คืนพื้นที่จราจร และเปิดให้รถสัญจรได้ตามปกติครบทุกช่องทางแล้ว
