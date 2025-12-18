หาดใหญ่ปักธงเหลืองเตือนน้ำท่วมฉับพลัน หลังฝนตกหนักเมืองสงขลา หาดใหญ่ นาหม่อม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่ง SMS เมื่อเวลา 12.44 น. วันนี้ (18 ธ.ค.) แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอนาหม่อม โดยเปิดเผยว่า ยังมีกลุ่มฝนในพื้นที่ ขอให้ระวังน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ริมคลอง ลำน้ำ ที่ลุ่มต่ำและที่ราบเชิงเขา
ขณะที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศธงเหลืองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน บริเวณ ถ.สามสิมเมตร, ถ.ศุภสารรังสรรค์, ถ.ธรรมนูญวิถี, ถ.ประชาธิปัตย์, ซอยย่อยของถนนสามสายชุมชนจันทร์วิโรจน์, ชุมชนจันทร์ประทีป, ชุมชนจันทร์นิเวศน์ และชุมชนรัตนวิบูลย์
ทั้งนี้ แถลงการณ์ฉบับที่ 6 เรื่อง สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ตามที่เกิดฝนตกหนักในช่วงกลางคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน วัดปริมาณน้ำฝนสะสม ณ สถานีแก้มลิงคลองเรียนได้ 140 มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำในคลองแม่เรียนและคลองหวะเพิ่มสูงขึ้น คาดว่าในช่วงบ่ายถึงค่ำ ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
