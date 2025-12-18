xs
ราคาทองครั้งที่ 9 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 15:22 น. (ครั้งที่ 9)ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 64,450.00 บาท รับซื้อ 64,350.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 65,250.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 63,065.60 บาท