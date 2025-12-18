ข่าวดี! พบครอบครัวเสือดาว-เสือดำออกหากินเส้นทางสู่พะเนินทุ่ง สะท้อนความสมบูรณ์ป่า

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า คุณถวัลย์ จรรยาพงศธร ช่างภาพ สามารถบันทึกภาพครอบครัวเสือดาวและเสือดำออกหากินในช่วงเช้า ระหว่างเส้นทางสู่พะเนินทุ่ง โดยพบแม่เสือดำพร้อมลูกเสือดำ 2 ตัว ที่มีอายุเกือบขวบแล้ว แม้ลูกเสือทั้งสองจะว่องไวและวิ่งซ่อนตัวไปก่อนที่จะถ่ายภาพได้ แต่ภาพที่บันทึกได้ก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสุขภาพของผืนป่าที่ดี รวมถึงการสืบพันธุ์ของเสือดำที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า ช่วงเดือนธันวาคมนี้มีรายงานการพบเห็นสัตว์ป่าหายากเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเสือดาวและเสือดำ ซึ่งถือเป็นสัตว์ป่าชนิดใกล้สูญพันธุ์ที่สำคัญ การพบครอบครัวเสือดำพร้อมลูกที่เติบโตแข็งแรงถือเป็นข่าวดีที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์ของแหล่งที่อยู่อาศัยและความอุดมสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารในพื้นที่ ทั้งนี้ เนื่องมาจากหลายปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีพของสัตว์ป่า
