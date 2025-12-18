อธิบดีกรมทางหลวงสั่งเร่งซ่อมสะพาน หลังดัมพ์รถบรรทุกเกี่ยวร่วงทับกระบะ

นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวถึงอุบัติเหตุดัมพ์รถบรรทุก เกี่ยวสะพานลอยย่านถนนเทพรัตน จนหักลงมาทับรถกระบะขนไข่ เมื่อเวลา 11.30 น. วันนี้ (18 ธ.ค.) ว่า จุดของสะพานลอยที่ได้รับความเสียหายความยาว 15-16 เมตร
ส่วนสาเหตุเกิดจากโครงสร้างสะพานที่ไม่แข็งแรงหรือไม่นั้น นายปิยพงษ์ ระบุว่า สะพานถูกออกแบบให้รับแรงแนวในแนวดิ่ง แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นที่ทำให้ร่วงลงมา เนื่องจากรถบรรทุกยกดัมพ์ค้าง และกระแทกเข้าด้านข้างของสะพานทำให้เกิดสะพานร่วงลงมา โดยปกติแล้วสะพานไม่ได้รับการออกแบบให้รับน้ำหนักทางด้านข้าง
ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับความประมาทของคนขับรถบรรทุก ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ส่วนที่สอง ทางกรมทางหลวงจะดูเรื่องของสะพาน ที่ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นสะพานใช้งบประมาณในการก่อสร้างมาประมาณ 10 ล้านบาท จากนี้ จะต้องให้วิศวกรมาสำรวจโครงสร้างที่เหลืออยู่ว่าสามารถก่อสร้างต่อได้หรือไม่ หรือจะต้องรื้อและก่อสร้างใหม่ ซึ่งต้องดูความแข็งแรงของโครงสร้างเดิมเป็นหลักว่าจะสามารถซ่อมแซมต่อได้หรือไม่ แต่จากการประเมินความเสียหายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งส่วนที่เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ทั้งนี้ จะเร่งซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะใช้ข้ามถนน ขณะที่ กรมทางหลวง ได้รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความที่ สภ.บางพลีน้อย เรียบร้อยแล้ว
ส่วนสาเหตุเกิดจากโครงสร้างสะพานที่ไม่แข็งแรงหรือไม่นั้น นายปิยพงษ์ ระบุว่า สะพานถูกออกแบบให้รับแรงแนวในแนวดิ่ง แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นที่ทำให้ร่วงลงมา เนื่องจากรถบรรทุกยกดัมพ์ค้าง และกระแทกเข้าด้านข้างของสะพานทำให้เกิดสะพานร่วงลงมา โดยปกติแล้วสะพานไม่ได้รับการออกแบบให้รับน้ำหนักทางด้านข้าง
ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับความประมาทของคนขับรถบรรทุก ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ส่วนที่สอง ทางกรมทางหลวงจะดูเรื่องของสะพาน ที่ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นสะพานใช้งบประมาณในการก่อสร้างมาประมาณ 10 ล้านบาท จากนี้ จะต้องให้วิศวกรมาสำรวจโครงสร้างที่เหลืออยู่ว่าสามารถก่อสร้างต่อได้หรือไม่ หรือจะต้องรื้อและก่อสร้างใหม่ ซึ่งต้องดูความแข็งแรงของโครงสร้างเดิมเป็นหลักว่าจะสามารถซ่อมแซมต่อได้หรือไม่ แต่จากการประเมินความเสียหายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งส่วนที่เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ทั้งนี้ จะเร่งซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่จะใช้ข้ามถนน ขณะที่ กรมทางหลวง ได้รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความที่ สภ.บางพลีน้อย เรียบร้อยแล้ว