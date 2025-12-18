"ยศชนัน"เผยเป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตได้รับความไว้วางใจเป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย

ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ บุตรชายของ นายสมชาย และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวของนายทักษิณ ชินวัตร แคนดิเดตนายกฯ คนที่ 1 โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตครับ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ "แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี" พรรคเพื่อไทย และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเลือกตั้งครั้งสำคัญนี้ครับ
หลายคนบอกว่าโจทย์ของเพื่อไทยรอบนี้ 'ยาก' สมการซับซ้อน โอกาสกลับมาไม่ง่าย แต่ในมุมของนักวิทยาศาสตร์ เวลาเจอปัญหาที่ยาก ผมไม่ได้มองว่ามันเป็นทางตัน ผมมองว่ามันคือความท้าทายให้เราต้องหาคำตอบใหม่ๆ
ในฐานะคนทำงานที่อาสาร่วมเข้ามา 'ยกเครื่องประเทศไทย‘ เป้าหมายของพวกเรา คือการแก้สมการความยากจน ให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคุณภาพชีวิตที่ดี
ผมเชื่อในเรื่องของ 'โอกาส' คนไทยทุกคน ไม่ว่าวันนี้เขาจะเกิดที่ไหน หากเค้าเป็นคนไทย ควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันครับ
ถ้าเราได้รับความไว้วางใจ ผมอยากชวนทุกคนมาทดลองทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยกัน...เราจะพาไทยไปสู่ 'ประเทศรายได้สูง'
ถ้าเราเริ่มใหม่ ปรับโครงใหม่ ทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจ และโครงสร้างเทคโนโลยี ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
ผมเชื่อด้วยหลักการและเหตุผลครับว่า...ถ้าทำแบบนี้ ทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ