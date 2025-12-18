ศรชล.เตือนหลีกเลี่ยงเดินเรือในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา

ศรชล.ออกประกาศแจ้งเตือนหลีกเลี่ยง หรือระมัดระวังการเดินเรือของเรือสัญชาติไทย ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ขอแจ้งให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือสัญชาติไทยและลูกเรือไทย เพิ่มความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เดินเรือที่ระบุในแผนที่หมายเลข 045 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือของเรือสัญชาติไทย การประกอบอาชีพ การใช้ประโยชน์จากทะเล การดำเนินกิจกรรมทางทะเล ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทย
ทั้งนี้ ขอให้เรือสัญชาติไทยทุกลำเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการใช้อาวุธโจมตีในทะเลโดยไม่เลือกเป้าหมาย รวมถึงการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน และการรบกวนหรือปลอมแปลงสัญญาณนำร่อง ทั้งการจงใจส่งสัญญาณเท็จ (Spoofing) และการรบกวนสัญญาณระบุตำแหน่ง (Jamming) หากพบความผิดปกติ แจ้งสายด่วน ศรชล. 1465 หรือ 02 888 1465 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมติดตามข้อมูลสถานการณ์จากศรชล. หรือหน่วยงานรัฐอย่างใกล้ชิด