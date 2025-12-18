“จุลพันธ์”ยัน พท.ยืนหยัดสู้เพื่อประชาชนแม้ถูกกระทำซ้ำ พร้อมเดินหน้าชูนโยบายแก้ปัญหาประเทศ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการ Daily Post THE CANDIDATE : ส่องวิสัยทัศน์ จุดยืน และ อุดมการณ์ กับ แคนดิเดทนายกของคุณ ทางช่อง News Journey Thailand ดำเนินรายการโดย นายชมะนันทน์ วรรณวินเวศร์ และ นางสาวตวงพร อัศววิไล ได้ย้ำถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่แม้จะโดนกระทำ (ยุบพรรค-วินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง) กี่ครั้งก็ยังยืนหยัดต่อสู้ เพราะพรรคเพื่อไทยผูกพันกับประชาชน ได้รับโอกาสจากประชาชน และเรายึดมั่นอุดมการณ์ของเราที่เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ เราจึงยังคงยืนอยู่ตรงนี้และสู้ต่อจนกว่าจะชนะเพื่อประโยชน์ประชาชน
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้เปิดตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีครบแล้วทั้ง 3 คนคือ ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจและตนเอง จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วย อีกทั้งแคนดิเดทคือ ศ.ดร.ยศชนัน ได้เริ่มพบปะสื่อมวลชน ซึ่งก็อยู่ในกรอบแนวทางที่พรรคเพื่อไทยได้ประเมินไว้
นายจุลพันธ์ กล่าวตอบคำถามประเด็นจับมือกับพรรคการเมืองไหนหลังการเลือกตั้งว่า ยังเป็นเรื่องที่ยังไกลเกินไปที่จะตอบ เพราะการขับเคลื่อนพรรคการเมืองเพื่อให้ตนเองเป็นรัฐบาลเพื่อทำนโยบายให้ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ ใครก็อ่านเกมออกว่าการเมืองวันนี้เป็น 3 ก๊กหรือ 3 เส้า มันจึงเป็นเรื่องคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่จะต้องไปดูสุดท้ายว่าใครได้เท่าไร นโยบายพรรคไหนที่เข้ากับกับพรรคตนเองมากที่สุด เพื่อให้นำนโยบายไปตอบโจทย์แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้มากที่สุด ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ จะมีการเปิดตัวนโยบายพรรคเพื่อไทยอีก 2 รอบคือช่วงเปิดตัว สส. 500 คนและช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นที่ประทับใจพี่น้องประชาชน
พิธีกรได้ถามว่า ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยได้เตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่โดนยุบสภาเสียก่อน ถ้าได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ (ขณะนั้น) จะพูดอะไรบ้าง?
นายจุลพันธ์ กล่าวว่าประเด็นอภิปรายเรื่องความผิดพลาดในการทำงานของรัฐบาลมีมากมาย แค่ในลิสต์ก็มีกว่า 13 เรื่อง เช่น เรื่อง เขากระโดง, ฮั้ว สว., โมโตจีพี ที่มีเหมาะสมหรือไม่ ที่รัฐบาลชั่วคราวไปเซ็นผูกพันงบประมาณในระยะยาว เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการนอกฤดูกาลใหญ่ที่สุดของไทยและส่งผลสะท้อนสร้างปัญหาให้ประเทศ เช่น การย้ายอธิบดี ปภ. ย้ายอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ทำให้เกิดสูญญากาศในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่จนเกิดความเสียหายมหาศาล พี่น้องประชาชนล้มตาย เหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา แม้เราจะอภิปรายในสภาไม่ได้ ก็คงได้ใช้เวทีหาเสียงที่จะพบปะพี่น้องได้สื่อสารให้เห็นข้อบกพร่องในการทำงานของรัฐบาลนี้ต่อประชาชน
พิธีกรได้ถามถึงการที่อดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคเพื่อไทย ถูกกระทำมาตลอดตั้งแต่รัฐประหาร ตลอดจนถูกคำวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งโดยศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อโดนกระทำเช่นนี้ อะไรคือสิ่งที่ยังทำให้พรรคเพื่อไทยยืนหยัดอยู่มาจนถึงขนาดนี้?
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า สิ่งเดียวที่เรามีคือความผูกพันกับประชาชน ถามว่าอยู่มาจนถึงวันนี้ ไม่เคยมีคนชวนย้ายพรรค ไม่เคยมีคนเสนอผลประโยชน์หรือ? แต่เราผูกพันกับประชาชน เราติดหนี้ประชาชนในการที่ประชาชนให้โอกาส การเปลี่ยนอุดมการณ์จะไม่รู้จะบากหน้าไปตอบประชาชนได้อย่างไร เรามั่นคงจุดยืน-อุดมการณ์ของพวกเราที่เดิน เราเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราทำ อาจไม่ถูกใจทุกคนแต่คือทางเชื่อมั่นว่าคือทางออกประเทศ คือการแก้ไขปัญหาประเทศ ดังนั้นที่ถามว่า โดนกระทำมาขนาดนี้ยังยืนหยัดและอยู่ต่อ จะโดยกดอีกกี่ครั้งเราก็จะยังสู้ เราจะเอาชนะให้ได้ เพราะเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
“อนาคตพรรคเพื่อไทยในอีก 10-20 ปีข้างหน้าด้วยว่าจะเจอปัญหาอะไร เราก็จะยังยืนหยัดต่อสู้ด้วยอุดมการณ์เดียวกันแบบพรรคเพื่อไทยเพราะเราผูกกันด้วยหัวใจ หากเรายังเดินหน้าต่อไปและเป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก็ยังคงอยู่” นายจุลพันธ์ กล่าวในที่สุด