กทม.ร่วมดูแลด้วยหัวใจ เตรียมพื้นที่บรรจุอัฐิทหารกล้าจากสถานการณ์ชายแดนอย่างสมเกียรติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมสำรวจช่องเก็บอัฐิที่ยังว่าง ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ

การเตรียมความพร้อมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละ เพื่อรองรับการบรรจุอัฐิของทหารผู้จากไปจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้วยความเคารพและสมเกียรติ

กทม. ขอร่วมรำลึกและเทิดเกียรติทหารกล้าทุกนาย ผู้ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทย และขอให้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคงเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ ความผูกพัน และกำลังใจของคนไทยเสมอ