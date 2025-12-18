กทม.ร่วมดูแลด้วยหัวใจ เตรียมพื้นที่บรรจุอัฐิทหารกล้าจากสถานการณ์ชายแดนอย่างสมเกียรติ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมสำรวจช่องเก็บอัฐิที่ยังว่าง ร่วมกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ
การเตรียมความพร้อมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสถานที่อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละ เพื่อรองรับการบรรจุอัฐิของทหารผู้จากไปจากสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ด้วยความเคารพและสมเกียรติ
กทม. ขอร่วมรำลึกและเทิดเกียรติทหารกล้าทุกนาย ผู้ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินไทย และขอให้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคงเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ ความผูกพัน และกำลังใจของคนไทยเสมอ