ชวน ปชช.พื้นที่ชายแดนปิดโรมมิ่งมือถือ - กสทช.จ่อเร่งแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินแบบไม่ตั้งใจ

เพจไทยคู่ฟ้า โพสต์ระบุว่า ในช่วงนี้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย อาจพบเจอปัญหาโทรศัพท์มือถือจับสัญญาณโรมมิ่ง (Roaming) โดยไม่ได้สมัครใจใช้บริการ เนื่องจากรัฐบาลกำลังดำเนินมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมปรับลดกำลังส่งสัญญาณและจำกัดรัศมีสัญญาณให้อยู่ภายในประเทศ
เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายจากบริการโรมมิ่งโดยไม่ตั้งใจ ประชาชนในพื้นที่ชายแดนสามารถตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพื่อปิดการใช้งานโรมมิ่งอย่างสมบูรณ์ ได้ดังนี้
1. กด *106# โทรออก เพื่อปิดการใช้งานในต่างประเทศกับเครือข่ายมือถือ
2. ปิดการใช้งาน Data Roaming ในเครื่องโทรศัพท์
ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้บริการโทรคมนาคม ร้องเรียนได้ที่ สำนักงาน กสทช.
โทร. : 1200 (ฟรี)
อีเมล : 1200@nbtc.go.th
ทั้งนี้ กสทช. จะเร่งแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินโดยไม่ตั้งใจ