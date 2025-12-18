xs
หุ้นไทยปิดตลาดเช้าร่วง 4.78 จุด มูลค่าซื้อขาย 19,816.79 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,252.07 จุด ปรับลง 4.78 จุด หรือ 0.38% มูลค่าซื้อขาย 19,816.79 ล้านบาท