ราคาทองคำครั้งที่ 6 ขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 65,300 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 12.16 น. ครั้งที่ 6 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,500.00  บาท รับซื้อบาทละ 64,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,300.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,111.08 บาท