“ปลอดประสพ”ชี้รถไฟฟ้าสายสีม่วงยังไร้คำตอบกรณีถนนสามเสนยุบ จี้รัฐเดินหน้าหาความจริง

นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างฯ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคณะกรรมาธิการนี้ได้เข้ามาตรวจสอบและค้นหาสาเหตุปัญหา ถนนสามเสนทรุดหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ได้ เปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุหลุมยุบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วง บริเวณถนนสามเสน หน้ารพ.วชิระ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 เวลา 07.08 น. ซึ่งทำให้ถนนทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ประมาณ 30 x 30 x 50 เมตร สร้างความเสียหายรุนแรงต่ออาคารและสาธารณูปโภคโดยรอบว่า เรื่องดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์สำคัญของโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก
นายปลอดประสพ ระบุว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยเขียนข้อความถึงกรณีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม ซึ่งมีประชาชนเข้ามาอ่านมากกว่า 8 แสนครั้ง สะท้อนว่าประชาชนให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยจากโครงการของรัฐอย่างยิ่ง จึงเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าแตกหักในครั้งนี้อย่างตรงไปตรงมา
จากการตรวจสอบพบว่า อุโมงค์ชั้นบนท่อนหมายเลข 1525–1545 รวม 21 ท่อนเกิดการแตกหัก และอุโมงค์ชั้นล่างหมายเลข 1528–1536 อีก 9 ท่อนก็ได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลเข้าไปในอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยชั้นบนยาวประมาณ 51 เมตร และชั้นล่างยาว 82 เมตร ความหนาดินโคลนราว 5–7 เมตร
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สถานีตำรวจสามเสนทรุดตัวจนต้องรื้อถอน ระบบท่อประปา ท่อระบายน้ำ และท่อสื่อสารเสียหาย เสาไฟฟ้าและสายไฟล้มขาด และที่สำคัญคือประชาชนไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระได้ในช่วงแรก
สำหรับสาเหตุที่แท้จริง นายปลอดประสพยอมรับว่ายังไม่สามารถสรุปได้ แต่ในทางวิชาการสามารถตั้งข้อสันนิษฐานได้หลายประเด็น ได้แก่
ผลกระทบจากแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งอาจทำให้ชั้นดินกรุงเทพฯ เปลี่ยนสภาพ และมีน้ำฝนหรือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึมเข้ามาผสม
ความเป็นไปได้ที่ท่อประปาแตก ทำให้น้ำผสมกับดินโคลนที่เหลวอยู่แล้วและไหลกดอุโมงค์จนแตกร้าว แม้การประปาจะปฏิเสธโดยอ้างข้อมูลจากมาตรวัดน้ำ
ความผิดพลาดด้านการออกแบบ ซึ่งบริษัทผู้ออกแบบและผู้ควบคุมการก่อสร้างยืนยันว่าดำเนินการตามมาตรฐาน
การก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึง รฟม. ยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด
ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารใกล้เคียง โดยเฉพาะสถานีตำรวจสามเสน ซึ่งอาจมีส่วนทำให้อุโมงค์แตกร้าว แต่ยังไม่มีการพิสูจน์อย่างจริงจัง
นายปลอดประสพ ระบุว่า แม้การศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ จะยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีการยุบสภา แต่สามารถสรุปข้อเสนอเบื้องต้นได้ว่า จำเป็นต้องหาสาเหตุที่แท้จริงของการแตกหักให้ได้ เพื่อแก้ไขเชิงเทคนิคอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นความผิดพลาดจะคงอยู่ต่อไป อีกทั้งเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเชื่อมั่นของประชาชน หากประชาชนไม่มั่นใจในความปลอดภัย ก็จะไม่กล้าใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน ส่งผลให้โครงการมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาทล้มเหลว
นอกจากนี้ รฟม.ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุม และผู้ก่อสร้าง ต้องออกแถลงการณ์รับรองความปลอดภัยของโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสมของการก่อสร้างอุโมงค์ซ้อนกันในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีสภาพดินเป็นโคลนตม รวมถึงพิจารณาการกำหนดเขตห้ามก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ใกล้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน และการชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
นายปลอดประสพ กล่าวว่า แม้อายุสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลง ทำให้คณะกรรมาธิการฯ ไม่สามารถทำงานได้จนแล้วเสร็จ แต่ขอฝากให้สภาผู้แทนฯ ชุดต่อไปและรัฐบาลใหม่ ดำเนินการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และไม่เกรงใจว่า บริษัทที่เกี่ยวข้องจะเป็นของใคร เพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสำคัญ